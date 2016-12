Bestelwagen Rotterdam-Crooswijk uitgebrand

Foto: Politie Rijnmond-Oost (@politieRdam_O) Bestelwagen Rotterdam-Crooswijk uitgebrand - Foto: Ewoud Kieviet Bestelwagen Rotterdam-Crooswijk uitgebrand - Foto: Ewoud Kieviet

In de Hugo de Grootstraat in Rotterdam-Crooswijk is in de nacht van dinsdag op woensdag een bestelwagen in vlammen opgegaan. Eerder op de avond stond er ook al een huisvuilcontainer in brand.





Een buurtbewoonster is erg geschrokken van de brand. Ze werd rond 03.15 uur wakker toen de brandweer aan het blussen was.



"Eerst een vuilcontainer. Dat was al eng en nu dit. Ik voel me niet meer veilig in deze buurt. Je weet niet wat erop volgt. Nu is het een bus, straks is het een huis."

