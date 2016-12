'Dordtse burgemeester Brok vertrekt naar Friesland'

Burgemeester Arno Brok van Dordrecht is voorgedragen als de nieuwe commissaris van de Koning in Friesland. Dat heeft zijn woordvoerder woensdag bevestigd.

De 48-jarige Brok (VVD) wordt de opvolger van John Jorritsma. Die is in september burgemeester van Eindhoven geworden. Momenteel is Joan Leemhuis-Stout de waarnemend commissaris van de Koning in Friesland.De Provinciale Staten hebben Brok voorgedragen, omdat hij een band heeft met Friesland door eerdere werkervaring binnen de Friese politiek. De Provinciale Staten verwachten dat Brok begin maart geïnstalleerd wordt.Wanneer een nieuwe commissaris van de Koning wordt voorgedragen, moet de minister van Binnenlandse Zaken nog officieel goedkeuring geven. Het komt echter zelden voor dat het ministerie niet meegaat in de keuze van de provincie.De commissaris van de Koning wordt benoemd voor zes jaar en treedt op als vertegenwoordiger van de regering in de provincie. Ook is de commissaris voorzitter van de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten.Brok is geen onbekende in Friesland. Hij studeerde bestuurskunde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden en was daar in de jaren negentig gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de plaatselijke VVD.Daarna was hij vijf jaar wethouder in de Friese hoofdstad. In 2003 werd Brok burgemeester van Sneek. Zeven jaar later vertrok hij naar Dordrecht.Brok werd afgelopen zomer al genoemd als de gedroomde opvolger van John Jorritsma. De Friezen richtten zelfs een Facebookpagina voor hem op.