Treinverkeer vrijdag mogelijk plat vanwege staking

Fyra Trein (Foto: Tom van Vark)

Machinisten van vakbond VVMC willen vrijdag actievoeren tegen nieuw beleid van de NS. Treinbestuurders moeten voortaan steeds hetzelfde traject rijden. De VVMC is het daar niet mee eens en roept leden in Rotterdam, Amsterdam en Hoofddorp op hun werk neer te leggen.

De actie begint bij aanvang van de dienst en duurt tot 11.00 uur. Het is onduidelijk hoeveel VVMC-leden meedoen aan de staking.



De vakbond is al een tijdje in gesprek met de NS over het zogenoemde rondje om de kerk. Volgens de VVMC kan het gevaarlijke situaties opleveren als machinisten steeds hetzelfde rondje moeten rijden. "Ze worden dan minder oplettend", zegt de bond.