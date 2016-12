Bureau Rijnmond krijgt derde seizoen

Bureau Rijnmond

Het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond krijgt opnieuw een vervolg. Het programma is zo succesvol dat onder meer politie, justitie en gemeenten in de regio Rijnmond hebben besloten een derde seizoen te maken.

Het programma helpt bij het oplossen van misdrijven in de regio Rijnmond. Kijkers kunnen tips doorgeven over uiteenlopende zaken, van diefstallen tot moorden.



Bureau Rijnmond heeft dit jaar 99 tips van kijkers opgeleverd. Die leidden in de eerste helft van 2016 tot 33 aanhoudingen in 130 zaken. De cijfers over de tweede helft van dit jaar zijn nog niet bekend.



Wethouder Joost Eerdmans van Rotterdam is blij met het vervolg van Bureau Rijnmond. Vooral het feit dat kleinere zaken nu aandacht krijgen op tv is volgens hem belangrijk.



Bureau Rijnmond krijgt in 2017 opnieuw veertig afleveringen. De eerste is te zien op 12 januari om 17.30 uur.