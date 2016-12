Kerst met 3JS & Elske DeWall in Live uit Lloyd

Live uit Lloyd gaat Kerst 2016 vieren met Elske DeWall en de 3JS woensdagavond. Waar Caspar, Melchior en Balthasar met mirre, goud en wierook uit het oosten kwamen, komen deze drie uit Volendam en nemen ze Elske mee én mooie kerstwijsjes. Een uur lang radio voor onder de kerstboom. Een kerstgeschenk met kippenvel...

Debehoeven nauwelijks nog introductie. Het Volendamse drietal troubadours onderging een aantal jaar terug een bezittingswisseling maar is steevast door blijven gaan met het maken van kwaliteitsmuziek.en nieuweling(zoon van de vertrokken Jaap de Witte) komen ook dit jaar met een akoestisch Kerst-album en spelen daarmee in grote Nederlandse theaters, bij tijd en wijlen aangevuld met zangeres. Zowel Elske als de 3JS waren al eerder te gast inen dat smaakte iedere keer naar meer. Het albumis opnieuw een hit omdat de mannen hun vak verstaan. Fraaie harmonische samenzang, instrumentbeheersing, humor, goede songs, wars van sterallures, debrengen wat rock 'n roll en soul in de close harmony.Zaterdagnog te zien en horen in het Capelse Isala Theater . Als dezijn verhinderd komen degewoon...en beter met Elske dan met mirre, goud en wierook. Een topuurtjemet de voorhoede van de nederpop. Nu al hier te horen en zien, vanavond om 22 uur op Radio Rijnmond.

