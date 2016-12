Rotterdam krijgt 'rattenparadijs'

Rotterdam krijgt een 'rattenparadijs' om de toenemende overlast van de knaagdieren te bestrijden. De dieren worden met speciale kooien en in een oude auto weggelokt en gevangen bij speel- en wijktuinen en stadsparken.

Het rattenparadijs is een van de initiatieven die zijn ingediend bij CityLab010. Dat besteedt dit jaar drie miljoen euro aan lokale ideeën van burgers. De gemeente Rotterdam beloont dit plan met 50.000 euro.Het idee voor een rattenparadijs in Rotterdam komt onder anderen van tuindokter Rini Biemans van Creatief Beheer. Zij runnen verschillende stadstuinen waar ratten vrolijk rondhuppelen. "Soms zie je er wel vijf tegelijk."De speciale kooien en auto hebben luikjes waardoor ratten wel naar binnen kunnen, maar niet meer naar buiten. Ze worden later op een andere plek uitgezet. Het rattenparadijs wordt voorzien van camera's en bewegingsdetectoren. Via het internet kan iedereen meekijken."Het zichtbaar maken van de diervriendelijke vangstmethode en het houden van ratten moet de bewustwording over het probleem verbeteren", licht Biemans het rattenparadijs toe.Rotterdam heeft de laatste tijd steeds meer last van ratten . Het weggooien van etensresten en voeren van vogels ziet Biemans als een van de oorzaken. Ook slooppanden en verouderde riolering zijn vaak een broeinest voor ratten.Ook al zijn ratten niet gevaarlijk, ze roepen toch een enorme weerstand op. Biemans wil de kennis over de dieren vergroten. "Als proefdier heeft de rat ongelofelijk veel bijgedragen aan de wetenschap, als huisdier is hij lief, slim en sociaal en als ongedierte vies smerig en gevaarlijk."Biemans: "Ouders laten hun kinderen niet meer buiten spelen als ratten open en bloot rondlopen. De enige manier om de rattenpopulatie te beheersen, is te zorgen dat ze via de riolering niet aan voedsel kunnen komen en dat mensen ze niet meer voeren. Met het rattenparadijs willen we mensen bewust maken."