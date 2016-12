Volkert van der Graaf in januari opnieuw voor rechter

Volkert van der Graaf - Foto: Marcel Antonisse (ANP)

De rechter beslist op 17 januari of Volkert van der Graaf terug de gevangenis in moet. Justitie wil dat de moordenaar van Pim Fortuyn weer de cel in gaat omdat hij zich niet zou houden aan afspraken met de reclassering.





Van der Graaf kwam in mei 2014 onder voorwaarden vrij toen hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. Zo mocht hij bijvoorbeeld geen contact hebben met de nabestaanden van Fortuyn en moest hij zich melden bij de reclassering.



Van der Graaf vocht een aantal voorwaarden met succes aan. Hij hoeft geen enkelband meer te dragen, is verlost van psychische begeleiding en hij mag weer in onder meer Rotterdam en Hilversum komen.