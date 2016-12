Splashtours houdt het droog bij rampenoefening

De ontruimingsoefening op het water

Halsoverkop moesten ze woensdagochtend de gele attractie verlaten: de passagiers aan boord van Splashtours. Niet omdat de amfibiebus zou zinken, maar omdat er een ontruimingsoefening gaande was.

Voor de jaarlijkse oefening ging de Rotterdamse attractie te water bij het Tweede Katendrechtse Hoofd. De passagiers moesten na een kort rondje de attractie verlaten via de achterzijde van de bus. Daar lag een andere boot klaar om de mensen naar de kade te brengen.



"We trainen elk jaar met onze mensen en dit is een onderdeel daarvan", zegt Christoffel Wielders van Splashtours. Voor de gelegenheid was de boot gevuld met mensen van allerlei leeftijden. "Een melange van 3 jaar tot 70 jaar, zodat het een representatieve oefening is."