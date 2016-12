Verdachte ontkent moord krantenbezorgster

De Schiedammer die vastzit voor de moord op krantenbezorgster Anita van Dijk ontkent. Tijdens verhoren heeft Biko M. tegen de politie gezegd dat zij de verkeerde hadden gepakt.

Anita van Dijk werd op 13 mei neergestoken in de Pasteursingel in Rotterdam. Zij overleed een week later. De politie pakte een 30-jarige verdachte op. De man zou kort daarvoor een ander slachtoffer hebben willen beroven van geld en sigaretten.



Justitie denkt sterk bewijs tegen de man te hebben: zijn DNA werd aangetroffen onder de nagels van Anita van Dijk. Ook zat zijn DNA op haar kleding. De Schiedammer gaat woensdag naar het Pieter Baan Centrum in Utrecht, om te kijken of hij een geestelijke stoornis heeft.



Mes

Het moordwapen, het mes, is nooit gevonden. Wel is een stukje van het bewuste mes gevonden, van hooguit een paar centimeter groot. Een deskundige gaat een schatting maken van de grootte van het mes. Dat gebeurt op verzoek van advocaat Bekkering van Biko M.



"Het slachtoffer van de beroving spreekt niet over een mes. Als het moordwapen een groot mes was, dan vind ik dat opvallend: kan je dat verbergen?"



Signalement

Dit eerder slachtoffer en een tweede getuige hebben wel een signalement opgegeven van de dader, maar dat is niet heel specifiek. Zij spreken van een man met donkere kleding en een capuchon op. Zijn gezicht hebben ze niet gezien.



Woensdag was een korte, procedurele zitting in deze zaak in Rotterdam. Verdachte Biko M. was opnieuw niet aanwezig. In de rechtszaal zaten wel veel nabestaanden en andere bekenden van Anita van Dijk.