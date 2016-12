Rotterdamse dierenvriend looft beloning uit voor tip dode zeearend

Ed Albers De zeearend werd begin december gevonden in Friesland - Foto: politie Friesland

De Rotterdamse dierenvriend Ed Albers heeft een beloning uitgeloofd voor het oplossen van de mysterieuze dood van een Friese zeearend. Degene die de gouden tip heeft, kan wat hem betreft 3000 euro krijgen. "Ik ben buitengewoon blij als ik het geld mag overhandigen."

De zeearend werd begin deze maand met een schot hagel uit de lucht geschoten. Hij lag in het natuurgebied de Lindevallei bij Wolvega. Omdat de zeearend een zeer zeldzame vogel is in Nederland, zette de politie een zoekactie op touw naar de dader.



Albers hoorde onlangs het verhaal van de dode zeearend. Dat raakte de dierenvriend zo, dat hij met het tipgeld op de proppen kwam. Hij is bang dat de arend onder schot is genomen door een jager die het zat was dat de arend zijn prooi wegkaapte. "Dat is niet eerlijk. Daarom heb ik deze beloning uitgeloofd."



Prijs

De Rotterdammer hoopt dat zijn beloning de aandacht vestigt op de zaak, omdat dit soort dierenzaken meestal onderop de stapel belanden. "Daarbij lijkt het me als jager niet leuk om zo'n prijs op je hoofd te hebben. Daarom doe ik het ook."



Het is niet de eerste keer dat Albers dit doet. "Steeds als ik zoiets lees dan probeer ik daar tipgeld voor klaar te leggen. Helaas is het nog nooit overhandigd, dus ik zo het fijn vinden om in dit geval die 3000 euro over te maken."