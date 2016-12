Dordtenaar mishandelt man in Breda

Politie

Een 30-jarige Dordtenaar is in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt, omdat hij een man van 19 jaar zou hebben geslagen en geschopt in Breda. Dat deed hij volgens de politie samen met een 26-jarige man uit Bergen op Zoom.

Het slachtoffer werd mishandeld nadat de twee verdachten zijn vriendin lastiggevallen zouden hebben. Toen hij daar iets van zei, kreeg hij klappen in zijn nek en op zijn oor.



De twee verdachten werden opgepakt dankzij beveiligers in de buurt die ingrepen.