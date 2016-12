Kerst zorgt voor topdrukte bij PostNL Rotterdam

Het is topdrukte bij het sorteercentrum van PostNL in Rotterdam. Deze week worden er miljoenen kerstkaarten verstuurd. Het postcentrum aan de Terbregseweg draait tot de Kerst op maximale capaciteit.

Er zijn extra mensen ingehuurd om te sorteren en alle extra machines zijn in gebruik. De technische dienst is met een grote ploeg continu op de werkvloer.



Comeback

Ondanks het feit dat de afgelopen jaren de digitale kaarten en kerstwensen via social media terrein wonnen, lijkt het erop dat de papieren kerstkaart bezig is met een comeback.



"Mensen willen toch graag iets tastbaars in handen. Een appje of een digitale kaart is gewoon minder leuk en dat merk je. Veel jongeren gaan ook weer ouderwets kerstkaarten sturen", aldus Sjaak Rorijs van PostNL.



Toch zal in de drukste week van het jaar alle gewone post en kerstpost op tijd aankomen. Daar is volgens Rorijs alles op gericht bij PostNL.



"We hebben dit maanden lang voorbereid en je ziet dat het personeel dit een belangrijke en leuke tijd vindt. Iedereen hier doet deze dagen een stapje extra om het werk af te krijgen".