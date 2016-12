Na jarenlang geruzie toch geen 'megakerk' in Hendrik-Ido-Ambacht

Leden van de Gereformeerde Gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht hebben op de valreep een streep gehaald door plannen om een grote kerk te bouwen. De kerkenraad besloot het project af te blazen omdat er onvoldoende steun is.

''Een jarenlange discussie is afgerond, nu uit stemming is gebleken dat het draagvlak onder kerkleden niet voldoende is om te starten met de bouw van een nieuwe kerk'', zegt predikant M.H. Schot in een verklaring.De gemeenschap was al jaren bezig met het plannen van de bouw, waar aanvankelijk een prijskaartje van zeven miljoen euro aan hing. De kosten dreigden uiteindelijk zo'n twee miljoen euro hoger uit te vallen. Daarom moesten de leden nog een keer stemmen over de plannen.Zij keerden zich bij die stemming tegen het bouwproject, waar jaren aan voorbereiding aan vooraf gingen. Volgens de gemeenschap was de bouw van een nieuw gebedshuis nodig, omdat de bestaande Petrakerk kampt met ruimtegebrek.Niet iedereen zat te wachten op de komst van de zogenoemde 'megakerk', die 2000 zitplaatsen had moeten tellen. Sommige omwonenden vreesden voor verkeersoverlast en parkeerproblemen . Ze vingen uiteindelijk bot bij de Raad van State.De kerk meldt te gaan zoeken naar andere oplossingen om te werken aan ''voldoende ruimte voor de Woordverkondiging, de bediening van de sacramenten, het geven van catechisaties en voor de bijeenkomsten van de vele verenigingen''.