Live uit Lloyd 2016 in tien maal Ooit in Lloyd

Live uit Lloyd blikt met ingang van Tweede Kerstdag 2016 terug op het afgelopen jaar. Een turbulent jaar waarin 155 muzikale acts te gast waren. Alle uren zijn online terug te luisteren, en veel ook terug te kijken via de site, app en het Live uit Lloyd YouTube-kanaal.

Michelle David (USA) & The Gospel Sessions

St Solaire

Myles Sanko (GB)

King of the World

David Philips (GB)

Bart Wirtz

I'm A Soulman

Her Majesty

Black Oak

The Jerry Hormone Ego Trip

We houden bijniet zo van jaarlijstjes. Muziek is geen competitie en het is ondoenlijk om een goede jazz-act te vergelijken met een mooi pop-uur, of een singer-songwriter te laten twisten met een soulband. Tóch zetten wenog een keer in de etalage. Daarbij voor elk wat wils en na beraad van het hele Live uit Lloyd Team. Veel luisterplezier en heel mooie feestdagen en alvast een gezond en muzikaal 2017! We hopen nog lang bij jullie te zijn, 24/7 online en op de radio van 22 tot 23 uur.1. 3rdMan2. Beatrice '' van der Poel3. De Likt4. Frank Renssen5. Artvark Saxophone Quartet & Ntjam Rosie6. Wende & Amsterdam Sinfonietta XS7. Van Bezemwijk8. Op Zoek Naar Johan9. Sven Ratzke 'Starman'10. Maison du Malheur11. Ming’s Pretty Heroes12. Guus Bok Band13. Fridolijn14. Gravel Town15. Sunday Kids16. Melissa Fortes Band17. Stef Bos18. Me & Mr. Jansen19. Femme Vanille20. The Mulligan Brothers (USA)21. Mark Lotterman22. The Jaydees23. Lorrèn24. Matty Charles & Katie Rose (USA)25. Flip & De Noormannen26. Kalio Gayo27. El Pino & The Volunteers28. Canteca de Macao (E)29. Sommerhus30. Sandra van Nieuwland31. The Royal Engineers32. Marle Thomson33. Joris Linssen & Caramba34. Boy & Bear (AUS)35. Theo Sieben36. Leif de Leeuw Band37. Taymir38. Anneke van Giersbergen & Arstidir (IJS)39. LOUIS!40. Tiger Pilots41. Maurice van Hoek42. Ralph de Jong43. The Posies (USA)44. Heather Findlay (GB)45. Los Rancheros46. Boo Boo Davis (USA)47. Lilian Vieira Band48. Mimile49. The Re:Freshed Orchestra50. Joël Sarakula & The Jooles (AUS/D)51. The Soul Snatchers52. Drive Like Maria53. Van Huys Uit54. Fools for Soul55. JARA56. The Raglans (IER)57. David Philips (GB)58. Travellin’ Brothers (ES)59. C. Love Detectives60. Sam Rodrigues61. Ian Siegal (GB) & Jimbo Mathus (USA)62. The Peregrines (GB/USA)63. Eva Almagor64. NUNUK (D)65. Spasmodique66. Stillmode67. The Jooles (D)68. Chris Hordijk69. The Jig70. Ramon Valle Trio (CUBA)71. Beans & Fatback72. Mikky Zomerdijk73. Lwela Kasulwe (Congo)74. Izaline Calister75. Arlinda Lima76. The Mighty Ya Ya77. Mushroom Mosis78. Hattie Briggs (GB)79. Life’s Electric80. Stringcaster81. The Tibbs82. The Jazzinvaders83. Hackensaw Boys (USA)84. Friends of the Family85. The Howlin’86. DICHTER87. Marutyri88. Het Pauperparadijs, feat. Lavalu & Gerhardt89. Michelle David (USA) & Gospel Sessions90. Bolt & The Swamp People91. Laísa, Isa Bornau & Band92. The Jars93. The Catch94. Ema Yazurlo (ARG) (95. Efe Erdem & Band (TUR/NL)96. Weissmuller97. Dennis Kolen98. Dany Lademacher’s Wild Romance99. Trio Pier100. Tristan101. Silver Pockets Full102. Itchy Teeth (GB)103. Pete Lincoln (The Sweet – GB)104. DUDE105. Jack Cookson & Musical Companions (GB)106. Petrol107. The Implosions108. Tessa Belinfante & Band109. Reinier Baas'110. Benoit Martiny Band (LUX)111. Black Oak112. The Dublin Legends (IER)113. Writersday114. The Originators115. St Solaire116. Gerhardt & Peter Faber117. Roos Blufpand118. Nynke Laverman119. Irene Mardi120. Teus Nobel121. Shifting Daylight122. Everly Brothers International 50 Years – Erwin Nijhoff123. The Mulligan Brothers (USA)124. Dr. Meraki125. Raul Midón (USA)& Kim Hoorweg126. Daisy Correia127. The New Earth Group128. Robb Murphy (GB)129. Margriet Sjoerdsma130. Merlijn Nash131. I’m A Soulman, feat. Steffen Morrison132. Adam James Sorensen (USA) & Jan van Bijnen133. Echotape134. Kasper & Band135. Absolution (GB)136. Juneville137. Myles Sanko (GB)138. Stackhouse139. The Kilkennys (IER)140. The Crooked Brothers (CAN)141. AVI on Fire142. Her Majesty (CSN & Y tribute)143. Bart Wirtz144. King of the World145. 3JS & Elske DeWall146. Con Brio (USA)147. Michael Weston King (GB)148. Jerry Hormone Ego Trip149. Eric Vaarzon Morel150. Rosenberg Trio151. Hans Hannemann152. Phil Bee’s Freedom153. Liptease154. Dennis Kolen & Jop Wijlacker155. The Kik