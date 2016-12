Warner Hahn op huurbasis naar Excelsior

Hahn

Feyenoorder Warner Hahn maakt het seizoen af bij Excelsior. De doelman wordt door de club uit Kralingen voor een half seizoen gehuurd.

Hahn raakte aan het begin van dit jaar zwaar geblesseerd bij de beloften van Feyenoord in de uitwedstrijd bij Cambuur. Sinds kort is Hahn weer volledig fit, maar aangezien ook Kenneth Vermeer na de winterstop weer inzetbaar is en de huidige eerste doelman Brad Jones aan een goed seizoen bezig is, lijkt het beide partijen beter om ergens aan spelen toe te komen.



Bij Feyenoord staan de keepers Pär Hansson, Brad Jones, Justin Bijlow en Kenneth Vermeer onder contract.



Hahn sluit begin januari direct aan bij zijn nieuwe ploeg en zal met Excelsior op trainingskamp gaan naar Portugal. Bij de ploeg van Mitchell van der Gaag moet hij concurreren met eerste keeper Tom Muyters, Filip Kurto, Alessandro Damen en Mike Havekotte.



Hahn werd eerder door Feyenoord aan PEC Zwolle uitgeleend. De Rotterdammers haalden de 24-jarige Rotterdammer in 2014 transfervrij op bij FC Dordrecht.