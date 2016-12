Hof geeft Barendrecht gelijk in subsidierel rond ToBe

Barendrecht stuurt vijf andere gemeenten een gepeperde rekening van meer dan 52.000 euro. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde deze week dat zij Barendrecht niet hadden mogen dwingen om subsidie over te maken naar het noodlijdende cultuurcentrum ToBe.

Dordrecht, Papendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht waren eerder naar de rechter gestapt omdat Barendrecht weigerde mee te betalen aan een reddingsplan voor ToBe, dat gezamenlijk werd gefinancierd door de gemeenten.De rechtbank in Rotterdam oordeelde toen dat Barendrecht toch ruim 52.000 euro moest overmaken . Ondanks de financiële steun mislukte het reddingsplan en ging ToBe ten onder . Barendrecht was ondertussen in hoger beroep gegaan en kreeg gelijk.''Kern van de uitspraak is dat andere gemeenten niet kunnen afdwingen dat Barendrecht verplicht wordt subsidie te verstrekken aan een derde partij, in dit geval ToBe'', meldt de gemeente in een schriftelijke verklaring.Wethouder Dirk Vermaat (Cultuur) gaat de bewuste subsidie nu terughalen bij de andere gemeenten. Dordrecht, Papendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht kunnen volgens de bestuurder op korte termijn een factuur verwachten.''Wij hebben hen al in een vroeg stadium gewaarschuwd én formeel aansprakelijk gesteld voor dit scenario'', aldus de wethouder, die overigens ook advocaat is. ''Dan is dit de logische vervolgstap.''Volgens de Dordtse wethouder Piet Sleeking (BVD) kan Vermaat de factuur best sturen, betalen doet hij niet. Volgens Sleeking moet zijn Barendrechtse collega de uitspraak van de rechter beter lezen.''De rechter heeft juist bepaald dat de andere gemeenten het geld niet hoeven terug te betalen. Formeel had ToBe het geld bij Barendrecht moet opeisen en niet de gemeenten. De procedure klopte dus niet, het principe wel. Wij betalen niets'', zegt Sleeking.