'Zwevende steen' na jaren gerepareerd

De 'zwevende steen' van Wim T. Schippers kan binnenkort weer worden bekeken in museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het hypermoderne kunstwerk kampte de afgelopen jaren met technische problemen, maar experts kregen het weer aan de praat.

Het werk van Wim T. Schippers heet eigenlijk 'Het Is Me Wat', maar staat ook bekend als de zwevende steen. Het lukte de kunstenaar om het gevaarte te laten zweven door magneten te plaatsen in het kunstwerk en de sokkel.De steen was aanvankelijk te zien in de hal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar zweven deed het kunstwerk er vaak niet. Dat kwam door technische problemen. Daarom nam het Rotterdamse museum het werk al in 2005 over.Het museum schakelde werktuigbouwkundigen en (oud)-studenten van de TU Delf in om de problemen op te lossen. Een aantal jaren en reparaties later is de steen van 2.65 bij 1.85 bij 1.80 meter nu weer klaar om het luchtruim te kiezen.Het kunstwerk kan vanaf vrijdag weer worden bekeken in het museum. Kunstenaar Schippers komt dan zelf kijken of de steen ook daadwerkelijk weer zweeft. ''Het wordt de ultieme testcase'', meldt het museum.