Dubbel eeuwlingenfeestje in Zwijndrecht

We worden steeds ouder en Nederland telt ook steeds meer honderdplussers. Uniek is het nog wel als twee dames op dezelfde dag in één gemeente 104 worden. Dit dubbele eeuwlingenfeestje vindt plaats in onze regio, in Zwijndrecht.

"104 jaar, je kunt het je eigen niet voorstellen. Maar ik voel me tot op heden nog prima en iedere dag is er één", zegt Margaretha van der Ree



"Het is heel wat hè", zegt de evenoude Adriana Meijers. ''Feestje? "Ja, zeker gezellig."



Beide dames worden vanwege dit heuglijke feit getrakteerd op een bezoek van hun burgemeester, Dominic Schrijer. "Geweldig hè, en ik moet zeggen dat we heel veel dames van honderd jaar en ouder hebben in Zwijndrecht, dus vruchtbare grond."



Veel eeuwlingen in Zwijndrecht

Ruim twintig eeuwlingen in Zwijndrecht, is dat toeval of is wonen in Zwijndrecht een gezond ouderdomsrecept? Burgemeester Schrijer: "Ik denk dat familie om je heen, niet teveel stress, een niet te grote stad maar wel geborgenheid, ik denk dat dat een gezond recept is voor oud worden."



"Zeker bijzonder en nou gaan we op naar de 105", beaamt mevrouw Meijers. Dit jaar vieren de twee 104-jarige hun verjaardag nog apart maar volgend jaar wellicht samen. "Jaaaa, zeker. Als ik er ben."