Schiedammer (21) opgepakt na serie overvallen

De politie denkt met de arrestatie van een Schiedammer (21) een serie overvallen in de regio Rijnmond te hebben opgelost. Zo zou de man twee keer onder bedreiging geld hebben meegenomen in een kiosk op station Schiedam Centrum.

Bij de overvallen op de winkeltjes in het Schiedamse station werden in november en december medewerkers bedreigd met een wapen De verdachte zou meer op zijn kerfstok hebben. De man zou ook achter de overval zitten op een supermarkt aan de Pleinweg in Rotterdam-Zuid . Daar probeerde een overvaller de kluis te bereiken, maar het lukte hem niet de afgesloten ruimte binnen te dringen.De Schiedammer wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de overval op de Big Bazar in Vlaardingen. Daar bedreigden meerdere criminelen eerder deze maand het personeel. Na een greep in de kassa namen ze de benen.De Schiedamse verdachte wordt nog verhoord. De politie onderzoekt of hij mogelijk ook betrokken was bij andere overvallen.