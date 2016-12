Sliedrechters bouwen tuin om tot kerstattractie

Kersttuin

Het is een kerstattractie op zich. De versierde tuin van de familie Stuy uit Sliedrecht. In de voortuin staat een kerstdorp compleet met een miniatuur skilift, kerstmannen en heel veel lampjes in verschillende kleuren.

Jan Stuy uit Sliedrecht begint al in oktober met het versieren van de tuin. Voor vele duizenden euro’s heeft de Sliedrechter kerstversieringen aangeschaft. De laatste 10 jaar is het echt helemaal groots.



Om alles op tijd af te hebben begint Stuy al begin oktober neer te zetten. Al jaren gaat het zo, maar dit jaar zal het voor het laatst zijn dat het zo grootschalig is. De Sliedrechter is 70 jaar geworden en gaat het rustiger aan doen.



De versierde tuin en het verlichte huis is in Sliedrecht een attractie geworden. Er komen veel bezoekers en één keer werd het werk van Stuy door SBS uitgeroepen tot de mooist versierde tuin