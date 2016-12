Rozenburcht en Timmerhuis winnaars architectuurprijs

De Rozenburcht in Rozenburg heeft woensdag de Rotterdam Architectuurprijs 2016 gewonnen. De jury zei 'overdonderd' te zijn door de kwaliteit van het multifunctionele sportcentrum, dat is ontworpen door architect Koen van Velsen.

''In al zijn aspecten straalt dit gebouw kwaliteit, aandacht en vakmanschap uit. Het is tot in het laatste detail liefdevol ontworpen en gemaakt'', schreven de juryleden in hun beoordeling.''De Rozenburcht vormt het bewijs dat architectuur een feest kan zijn.''Architect Van Velsen kon zijn oren niet geloven toen bleek dat 'zijn' Rozenburcht in de prijzen was gevallen. ''Ik ging hierheen en dacht: het wordt vast een gezellige avond'', vertelt hij. ''Ik had er echt op gerekend dat er een ander plan zou winnen.''Volgens architect en juryvoorzitter Winy Maas is het sportcentrum een aantrekkelijk gebouw. ''Je moet er gewoon naartoe willen. Niet alleen om te zwemmen, maar ook om te blijven.'' Veel andere sporthallen zien er volgens Maas uit als 'schamele gebouwtjes'.Ook het Timmerhuis in het hart van Rotterdam viel in de prijzen. Het publiek, dat ook mee mocht stemmen, wees het aan als fraaiste pand. ''Knap gebouwd op een krappe bouwplaats, een aanwinst voor Rotterdam'', luidde een van de publieksbeoordelingen.[Tweet: https://twitter.com/AIRrotterdam/status/811634404703539202 De vakjury wees vorig jaar de Markthal aan als winnaar . De publieksprijs ging toen naar appartementencomplex De Nieuwe Magriet.