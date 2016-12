Kleine agenten pakken hardrijders Kinderdijk aan

Stop, politie! Kinderen tikken hardrijders in Kinderdijk op de vingers

Automobilisten die woensdag door Kinderdijk scheurden, kregen daar een tik op de vingers van de lokale jeugd. Zij ergerden zich zo aan de hardrijders dat ze zelf 'bekeuringen' uitdeelden waarin mensen werden gewezen op de maximumsnelheid.

Hardrijders die nog even de pont willen halen zijn de kinderen en hun ouders een doorn in het oog. Hoewel de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is, leert een blik op het snelheidsbord langs de weg dat bestuurders het gaspedaal vaak dieper intrappen dan de bedoeling is.



De kinderen bedachten daarom zelf een actie, die oogde als een miniatuurversie van een echte politiecontrole. Een van de jonge dienders, die tussen de zeven en elf jaar oud zijn, droeg zelfs een politie-uniform dat hij van Sinterklaas had gekregen.



Walki Talki

Twee van de kinderen namen stelling bij het bord waarop de snelheden van voertuigen te zien zijn. Andere 'kindercops' kregen vervolgens via een walki talki te horen welke automobilisten het niet zo nauw namen met de maximumsnelheid.



De boosdoeners kregen vervolgens bij de pont een schriftelijke waarschuwing toegestopt. ''De meeste mensen reageren heel vrolijk, maar er zijn ook mensen die er heel chagrijnig van worden'', vertelde een van de jonge agentes tijdens de controle.



Sommige automobilisten trokken woensdag direct het boetekleed aan toen ze werden geconfronteerd met hun rijgedrag. ''Ik wilde snel de pont halen en gaf toch nog even gas'', zei een schuldbewuste man. ''Sorry jongens, ik zal er de volgende keer echt op letten.''