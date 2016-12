Head en Thorsdottir in de prijzen bij Sportgala

Maaike Head

De Rotterdamse roeister Maaike Head en turnster Eythora Thorsdottir uit Poortugaal zijn woensdagavond bij het NOC*NSF Sportgala in de prijzen gevallen. Thorsdottir werd Talent van het jaar en Head maakt onderdeel uit van de Sportploeg van het jaar.



Maaike Head kreeg de prijs samen met haar teamgenoot Ilse Paulis. Head en Paulis werden gekozen boven de Nederlandse handbaldames en de beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen.



Het tweetal maakte dit jaar indruk met het behalen van de gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in de lichte dubbeltwee. Maaike Head was in Rotterdam ook genomineerd voor de titel Sportvrouw van jaar, maar ze moest die eer laten aan boksster Nouchka Fontijn.



Thorsdottir Talent van het jaar

Eythora Thorsdottir mag zich het Talent van het jaar 2016 noemen. De 18-jarige turnster heeft die prijs vooral te danken aan haar prestatie op de Olympische Spelen waar zij negende op de meerkamp werd. Dat is op dat onderdeel de beste prestatie van een Nederlandse turnster ooit op de Spelen.