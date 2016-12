VEO ook naar kwartfinales Zuid Holland Korfbal Cup

VEO heeft zich ook geplaatst voor de kwartfinales van de Zuid Holland Korfbal Cup. De club uit Voorburg was in de achtste finales met 21-19 te sterk voor HKV/Ons Eibernest. De ploeg uit Den Haag zit nu in de wachtkamer voor een plek in de kwartfinales.

Dinsdagavond verzekerden KCC/SO Natural, Sporting Delta, PKC/SWKGroep en GKV/Enomics zich al van een plaats bij de beste acht. Daar komt donderdag ook de winnaar van KOAG - IJsselvogels bij.



Ook de twee beste verliezers gaan naar de volgende ronde. Door de nipte nederlaag tegen VEO maakt HKV/Ons Eibernest daar nadrukkelijk aanspraak op, net als Die Haghe dat met dezelfde cijfers van Sporting Delta verloor.