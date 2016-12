'Het leven dat ik heb, dank ik aan tennis'

Desmond deelt tennisspullen uit in Sierra Leone (Foto: Ellenoor Vegter-Paine) Na afloop van het uitdelen van tennismateriaal (Foto: Ellenoor Vegter-Paine) Desmond en Ellenoor (Foto: Ellenoor Vegter-Paine) Desmond (Foto: Ellenoor Vegter-Paine)

Dankzij tennis en de liefde woont en werkt de Dordtse Desmond Paine uit Sierra Leone nu in Nederland. Om andere kinderen een kans op een betere toekomst te bieden, hebben Desmond en zijn Nederlandse vrouw Ellenoor de stichting Sport For Empowerment opgericht. Donderdag vliegen zij samen met een hele berg ingezamelde tennisspullen naar Sierra Leone.

De stichting bestaat sinds 2013 en draait om de combinatie van sport en onderwijs. "Sport draait om samenwerking, tolerantie, zelfbewustzijn en om een bepaalde discipline. Allemaal erg belangrijk als je jezelf wilt ontwikkelen", legt Desmond uit. "Jongeren krijgen onze ingezamelde spullen niet zomaar. Ze moeten hun best doen op school en ze moeten ook andere kinderen motiveren."



Liefde voor tennis

Geld voor tennismateriaal of -lessen was geen vanzelfsprekendheid toen Desmond opgroeide in Makeni, Sierra Leone. Door bijvoorbeeld soms een tennisracket zelf te maken, door goed te kijken naar andere spelers en door veel over de sport te lezen, leerde Desmond toch tennissen. Dankzij zijn tennisvaardigheden kon hij studeren. De tennislessen die Desmond gaf, maakte zijn studie journalistiek aan de universiteit mogelijk.



Desmond ontmoette de Nederlandse Ellenoor toen zij als fysiotherapeut werkte in een klein ziekenhuis in Makeni. "Ellenoor kwam met collega's tennisles volgen. Ik was eerst nog bang dat zij, net als andere Europese vrouwen, naar een tijdelijke liefde zocht. Gelukkig bleek dat absoluut niet het geval", vertelt Desmond. Hij liep stage bij een sportvereniging in Dordrecht en verhuisde een jaar later naar Nederland. Inmiddels zijn Desmond en Ellenoor gelukkig getrouwd en hebben zij een zoontje van 3, Roy.



Liefde voor de stichting

"De eerste jaren in Nederland waren erg zwaar. Pas drie jaar geleden heb ik mijn Nederlandse diploma gehaald en vanaf dat moment mocht ik ook tennisles geven aan Nederlandse kinderen." Nu is Desmond een van de vaste trainers bij TC Capelle en bij Mejor. "Het leven dat ik heb, heb geheel te danken aan de tennis. Ik wil andere kinderen zo graag ook een kans geven, daarom ben ik Sport for Empowerment begonnen."



De stichting is klein begonnen: het met het leggen van contacten, het voorzien van sportmaterialen en het bouwen van een omheining rond het sportveld zodat kinderen veiliger kunnen sporten. De komende jaren wil de stichting uitbreiden en op meer plekken in Sierra Leone tennislessen geven.