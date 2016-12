Auto uitgebrand in Rotterdam-Delfshaven

Auto uitgebrand op Jan Kruijffstraat in Rotterdam Auto uitgebrand op Jan Kruijffstraat in Rotterdam

Aan de Jan Kruijffstraat in Rotterdam-Delfshaven is donderdagochtend in alle vroegte een auto uitgebrand. De brand brak uit rond drie uur.





De oorzaak van de autobrand aan de Jan Kruijffstraat, is nog niet bekend.





De brandweer had het vuur snel uit, maar kon niet voorkomen dat een auto die naast de brandende auto stond, beschadigd raakte.De oorzaak van de autobrand aan de Jan Kruijffstraat, is nog niet bekend.