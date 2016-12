Nieuwe Botlekbrug tikt tachtigste storing aan

Botlekbrug (Foto: Tom van Vark)

De Nieuwe Botlekbrug bij Spijkenisse heeft in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw last gehad van een storing. Het was de tachtigste storing sinds de opening van de brug in juli 2015. Oorzaak was een probleem met de vergrendeling.

Zowel automobilisten als de scheepvaart konden bijna anderhalf uur geen gebruik maken van de brug. Het autoverkeer kon uitwijken naar de Botlektunnel.



In augustus, bij de 70ste storing, liet Rijkswaterstaat weten dat de brug met zoveel storingen kampt vanwege de omvang van het gevaarte en de snelheid van openen en sluiten. Daardoor reageert de brug in de praktijk anders dan gedacht.



In de afgelopen maanden zijn al diverse onderdelen van de brug vervangen. Maar de grendels en de omloopwielen van de brug blijven een zwakke plek. Rijkswaterstaat hoopt dat in 2018 de meeste problemen achter de rug zijn.