Werkstraffen voor meeste verdachten Kuiprellen

Van de vijftien Feyenoordsupporters die terechtstaan voor de rellen bij de Kuip van afgelopen februari hebben er veertien werkstraffen gekregen van 40 tot 180 uur. Eén fan is vrijgesproken.

De rechter vindt dat de verdachten een gerichte aanval uitvoerden op stewards en het hekwerk in de Kuip. Sommigen liepen in een zogeheten 'treintje' op de stewards af. Dat gebeurde voorafgaand aan de wedstrijd tegen Roda JC. De rechter spreekt van een zeer bedreigende situatie.Aanhangers van Feyenoord demonstreerden voorafgaand aan de wedstrijd tegen het bestuur van de Rotterdamse voetbalclub. De politie arresteerde honderden mensen buiten het stadion. Supporters die al in de Kuip waren, probeerden destijds een hek te forceren, zodat de buitengesloten groep alsnog het stadion in kon.Meerdere supporters hadden ontkend: zij zouden zelf zijn geduwd door anderen. De rechter zag bij één supporter geen bewijs dat hij geweld had gebruikt. De man had zelf gezegd dat hij juist had geprobeerd stewards te beschermen.Een andere supporter is wel veroordeeld, maar krijgt geen straf. De rechter vindt een straf niet gepast vanwege de persoonlijke omstandigheden van de man. Hij moet zorgen voor zijn ernstige zieke vrouw.De rechter maakte duidelijk dat het aanwezig zijn in een groep die geweld pleegt, voldoende is voor een veroordeling. Er is dan sprake van een "wezenlijke bijdrage aan het geweld", zonder dat de specifieke, agressieve handelingen van de verdachte hoeven te worden aangetoond.De straffen vallen lager uit dan justitie twee weken geleden had geëist. Justitie had in enkele gevallen ook celstraffen van vier maanden gevraagd.