Paulina van Weel vereeuwigd voor haar eigen ziekenhuis

Wie het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland binnengaat kan het niet missen: het standbeeld van Paulina van Weel. Het beeld van de naamgeefster van het ziekenhuis is donderdagochtend onthuld.

Dirksland bestaat dit jaar 600 jaar. Het dorp telt niet zoveel standbeelden en daarom meende de dorpsraad dat er wel een mocht komen ter ere van Paulina van Weel."Ze verdient het als geen ander", vindt ook burgemeester Grootenboer. Want Van Weel is van groot belang geweest voor het dorp.Paulina van Weel was ambachtsvrouw van Sommelsdijk. Ze liet het dorp bij haar dood in 1928 een bedrag na van een miljoen gulden.Het geld was bedoeld voor de ziekenzorg in het dorp. De helft van het geld ging naar de kerk en de rest naar de gemeente. Vandaar dat er aanvankelijk twee ziekenhuizen waren in Dirksland.Het gemeentelijke Van Weelziekenhuis en het diaconale Bethesdaziekenhuis zijn tegen elkaar aan gebouwd. In 1965 fuseerden ze tot het Van Weel-Bethesdaziekenhuis.Kunstenaar Joep Luijckx voorzag het beeld van een grote mantel die de toewijding van Van Weel uitbeeldt. Het ziekenhuis is tevreden over het standbeeld. "Omarming van alle bewoners, haar grote hart, alles zit er in", zegt Jeanette Breesnee van het Van Weel-Bethesdaziekenhuis.