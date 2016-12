'Witte kerst' bij zeehondenopvang A Seal

Een van de zeehonden in de opvang Carola van de Velden van zeehondenopvang A seal

Zeehondenopvang A Seal in Stellendam heeft twee piepjonge zeehonden binnengekregen. Een van de pups is zelfs nog helemaal wit. Het komt zelden voor dat de huilers zo jong binnenkomen.

Jongen van grijze zeehonden komen met een witte vacht ter wereld. Ze verliezen hun witte haren al na twee of drie weken.



Carola van de Velden van A Seal denkt dat Felice, zoals het witte zeehondje is genoemd, zijn moeder is kwijt geraakt.



Medewerkers van de opvang hebben de handen vol aan het voeren van de huilers. De pups krijgen vispap.



"Ze zijn niet aan mensen gewend en ze hebben hele scherpe tanden en klauwen", zegt Van de Velden. De verzorgers moeten dus goed op hun vingers letten.



De jonge zeehondjes kunnen nog worden geadopteerd. Wie dat doet betaalt mee aan de verzorging en het uitzetten van de dieren.



A Seal in Stellendam is nu een jaar open. Sinds het eerste begin van de opvang zijn er 250 zeehonden binnengekomen.