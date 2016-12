Moti nummer 15 op PvdA-lijst

Richard Moti

De voormalig Rotterdamse wethouder Richard Moti is de hoogste regionale kandidaat op de concept-kieslijst van de PvdA voor de Tweede Kamer-verkiezingen. De vakbondsman staat op plek 15.

De overige Rijnmonders staan een stuk lager. Reshma Roopram uit Barendrecht is nummer 26 op de lijst. Els Boot, oud-burgemeester van gemeente Giessenlanden, staat op plaats 52.



Andere regionale kandidaten bij de PvdA zijn het Rotterdamse raadslid Peggy Wijntuin (62). Schooldirecteur Eric van 't Zelfde, tegenwoordig werkzaam in Gorinchem, is nummer 73.



Opvallende lijstduwer is nummer 75: oud-Heerenveen-trainer Foppe de Haan.



Op 15 januari wordt de kieslijst definitief vastgesteld door het partijcongres van de PvdA. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in maart.