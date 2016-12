Minder passagiers voor Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport (archief) Toe- en afname van passagiers op de verschillende luchthavens (CBS)

Minder mensen hebben afgelopen kwartaal gevlogen via Rotterdam The Hague Airport. Het vliegveld vervoerde bijna 493.000 mensen. Dat is een procent minder in vergelijking met een jaar geleden, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De daling van het aantal passagiers in Rotterdam is opvallend. De meeste andere luchthavens zagen juist een toename.



De daling komt doordat Turkish Airlines niet meer via Rotterdam The Hague Airport naar Istanbul vliegt. De luchthaven zoekt nog naar een andere vliegmaatschappij die wil vliegen op Zestienhoven.



Daarnaast heeft het vliegveld de ambitie om uit te breiden. Die plannen zijn in ontwikkelingen. Diverse bewonersorganisaties uit omliggende gemeenten zijn tegen.



Alle Nederlandse luchthavens hebben de afgelopen drie maanden bijna 21 miljoen passagiers verwerkt. Dat is een stijging van bijna acht procent ten opzichte van vorig jaar.



Vooral Schiphol en Eindhoven vervoerden meer mensen.