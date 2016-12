Karim El Ahmadi in voorselectie Marokko

Karim El Ahmadi

Karim El Ahmadi is opgenomen in de voorlopige selectie van Marokko voor de Afrika Cup in 2017. De Feyenoorder is één van de 26 geselecteerde spelers. Er moeten nog drie mannen afvallen.

Het toernooi wordt gehouden van 14 januari tot 5 februari in Gabon. Karim El Ahmadi gaat hierdoor waarschijnlijk een aantal wedstrijden van Feyenoord missen.



Hakim Ziyech is door bondscoach Hervé Renard niet opgeroepen en is dus in het begin van 2017 waarschijnlijk wel beschikbaar voor Ajax.