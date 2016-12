Inspectie keurt kwart getest vuurwerk af

Een kwart van al het vuurwerk is nog altijd onveilig. Dat blijkt uit een steekproef van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Volgens de inspectie blijven veel fabrikanten moedwillig de randen van de wet opzoeken.

De ILT gaf donderdag een demonstratie op de Schietbaan Europoort in Rotterdam. Verslaggever Jacco van Giessen trotseerde de harde knallen.De inspectie maakt zich zorgen over het aanhoudend hoge percentage afgekeurd vuurwerk. Het ondeugdelijke vuurwerk is een gevaar voor consumenten.Vuurwerk wordt afgekeurd als het omvalt bij het afgaan en als het meer geluid maakt dan mag. Ook als vuurwerk zich verspreidt onder de vereiste drie meter hoogte, mag het niet de markt op.In Nederland komt jaarlijks 14 miljoen kilo consumentenvuurwerk binnen voor binnenlands gebruik. Dat zijn 750 containers met 8000 partijen. Goedgekeurd vuurwerk is te herkennen aan de CE-markering.