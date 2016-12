LIVESTREAM: Liptease in Live uit Lloyd

Liptease

Zoet en zuiver, maar ook pittig als een oogappeltje. Stoer, stug en geolied als een V8 Blok. De niet te evenaren live performance die de suikerspinnen en vetkuiven van Liptease weten neer te zetten, is bekend bij velen. We verzorgen deze donderdagmiddag een livestream van hun optreden in onze studio!





Al jaren werkt de band naar het niveau waarop ze nu zitten. Een mix van een ongezonde basis grootheidswaanzin van een 80’s metalband en de subtiliteit van een triangel-speler zorgt voor spontane en oprechte club toonzetters!



Met Liptease haal je niet alleen muzikale klanken in huis, maar zorg je ook voor een goede sfeer en een overcomplete show. De dames oogrokken de hoogste noot op je hoornvlies!



Afstoffen die dansschoenen, stomen die jurk, verplaatsen die afspraak, een keer een ander avondje plezier met je vrienden, want Liptease is coming to town!



De livestream begint om ongeveer 13 uur. Kijk je via de app? Kies dan 'Live TV' in het menu. Tot het begin van de livestream met Liptease kijk je naar TV Rijnmond.











