Gebakskraam in Heenvliet mag weer open

Fransisca van Dam houdt vrijdag in Heenvliet een proeverij om te vieren dat haar oliebollenkraam weer open mag. Ruim een week geleden sloot de inspectie de kraam omdat de kraam gevaarlijk zou zijn.

Er waren meerdere dingen loos. Maar het grootste probleem waren de verouderde gasslangen in de gebakskraam aan de Toldam. "Het bleek dat je twee soorten slangen hebt. De een heeft een levensduur van tien jaar, de andere van vijf jaar", zegt Van Dam.De eigenaresse heeft alle geconstateerde gebreken verholpen en mag nu weer open. Ze heeft door het ingrijpen van de inspectie zeker vele honderden oliebollen minder kunnen verkopen. "We blijven positief", zegt ze. "We gaan netjes door."