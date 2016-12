Rotterdamse politie bezorgd om capaciteit

Politie-inzet onder druk door evenementen en polarisatie

Evenementen, terreurdreiging en de toenemende polarisatie in de samenleving leggen een grote druk op de politie. "We kunnen het aan", zegt korpschef Paauw van de Eenheid Rotterdam, maar er moet volgens hem wel geld bij.

De politie heeft het druk gehad in het afgelopen jaar, zegt Paauw. Hij wijst op grote evenementen als de marathon en de Sinterklaasintocht in Maassluis. Ook voetbalwedstrijden doen een groot beroep op de capaciteit van de politie. De inzet bij evenementen gaat ten koste van het aantal agenten in de wijk.



Verder merkt de politie dat bevolkingsgroepen steeds vaker tegenover elkaar komen te staan door conflicten buiten Nederland. Zo waren er demonstraties van Turken, maar ook van bijvoorbeeld Pegida die veel politie-inzet vragen.



Minder inbraken

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van de politie maakte Paauw bekend dat het aantal inbraken het afgelopen jaar is gedaald. Dat is een landelijke trend, doordat politie, justitie, gemeente en zorginstellingen beter samenwerken.



Overvallen licht gestegen

Verder daalde het aantal moorden, straatroven en woningovervallen. Wel is het aantal overvallen op tabakswinkels en maaltijdbezorgers gestegen.



Cocaïnesmokkel

Het aantal drugsvangsten steeg. De politie wil meer doen om niet alleen drugs te onderscheppen, maar ook de bendes die achter de drugstransporten zitten aan te pakken.



Daarvoor is meer opsporingscapaciteit nodig. De douane wil de personeelsinzet juist verminderen, maar dat ziet de politie niet zitten. Er wordt nu overlegd met staatssecretaris Wiebes.