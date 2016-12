FC Dordrecht en OMC willen in juni samen bouwen

FC Dordrecht wil z'n stadion gefaseerd vernieuwen. Ook moet amateurclub OMC onderdak vinden aan de Krommedijk. De clubs zijn akkoord over vergaande samenwerking en willen al in juni beginnen met de uitbreiding. Als eerste moet de huidige hoofdtribune worden aangepakt.

Ook op Sportpark Schenkeldijk verrijst een grote, gezamenlijke accommodatie. Daarover hebben voetbalclub Dubbeldam, korfbalclub Movado en tafeltennisclub TTVD een principe-afspraak gemaakt. De plannen zijn nog niet financieel rond.OMC-bestuurder Goof Verspuij zegt dat z'n club door ruzie met de buren en door de gemeente opgelegde beperkingen vanwege geluidsoverlast de helft van z'n 600 leden is kwijt geraakt: "Daarom willen we snel mogelijk weg van sportpark Corridor."Hans de Zeeuw van FC Dordrecht wil ook graag direct na het huidige voetbalseizoen beginnen: "We hebben maximaal 6,5 miljoen euro nodig en een groot deel daarvan is door sponsors toegezegd. Dat geld moet natuurlijk wel op tafel komen nu."Hij gelooft niet dat ook dit plan sneuvelt: "Ik geef eerlijk toe dat de vorige plannen om voor 10 of 12 miljoen ergens een nieuw stadion neer te zetten financieel slecht onderbouwd waren. Dit plan is realistisch en we hebben ook een sluitend exploitatieplan."Voetbalclub Dubbeldam verhuist van de rand naar het midden van sportpark Schenkeldijk. "We gaan met drie clubs nieuw bouwen, maar uit ons oorspronkelijk plan valt de sporthal weg. Dat geeft een ander financieel plaatje. We praten daar over met de gemeente", zegt voorzitter Arie in 't Veld.Wethouder Rinette Reynvaan juicht alle samenwerking toe: "samen met de sportambtenaren werk ik hier al lang aan en het begint nu echt vorm te krijgen. De gemeenteraad heeft er 5,5 miljoen euro voor uitgetrokken, dus we kunnen de clubs ook echt helpen."Ze geeft wel aan dat dat geld niet bedoeld is voor het stadion van FC Dordrecht: "Het bedrag is door de gemeenteraad puur beschikbaar gesteld om de accommodatiebehoefte van de betrokken amateurclubs te ondersteunen vanuit onze sportparkenvisie."