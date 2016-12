Man met dubbelloops geweer van straat gehaald

Texelsestraat (Google Streetview)

In de Rotterdamse wijk Carnisse is een man aangehouden voor verboden wapenbezit. De 30-jarige inwoner van Leeuwarden had een dubbelloopsgeweer in zijn rugzak.





Agenten zagen de man op de Texelsestraat samen met enkele anderen onder een afdakje staan. Ze hadden allemaal rugzakken om. Daarop besloot de politie de mannen te controleren.De 30-jarige man bleek een geweer bij zich te hebben. Ook zat er munitie in zijn rugzak. De man zit vast. Wat hij met het vuurwapen van plan was, kan de politie niet zeggen.