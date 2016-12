Kasparian: 'Spelen nu meer een doel dan droom'

Artjom Kasparian

Artjom Kasparian staat donderdagavond in de ring tijdens het Kerst Boksgala in Ahoy. Het Nederlands team neemt het op tegen Italië en voor de Zwijndrechter wacht in de categorie -81 kilogram een confrontatie met Riccardo Valentino. Kasparian is gebrand op winst. "Ik wil nu heel graag winnen, vorig jaar verloor ik van een Fransman. Dit is supermooi, boksen in eigen stad, voor zo'n groot publiek, zo'n podium met zoveel mensen die je toejuichen. Beter kan niet."

Op de wedstrijddag rust Kasparian vooral veel. "Veel rusten, muziek luisteren, mij mentaal voorbereiden. Bij de eerste paar wedstrijden als bokser was ik heel zenuwachtig, sliep ik niet goed, maar met meer ervaring ga je makkelijker wedstrijden in. Tijdens het omkleden begint het wel te kriebelen."



Na de zilveren medaille van de Schiedamse Nouchka Fontijn op de Olympische Spelen van Rio leeft boksen meer dan ooit tevoren. "Dat merk ik wel ja, er is meer aandacht voor," legt Kasparian uit. "Het zilver van Nouchka is ideaal, ook voor ons. Kunnen wij makkelijker omhoog klimmen. Peter Mullenberg en Enrico Lacruz stonden ook op de Spelen, drie boksers dus."



"Supermooi en een motivatie voor ons. We kennen ze heel goed. Het is nu meer een doel geworden dan een droom. We gaan er zeker voor, ik heb nog een lange weg te gaan, maar ik heb nog bijna vier jaar. Gelukkig ontwikkel ik me goed," aldus de Nederlands kampioen van 2014 en 2016.