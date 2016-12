Topman STC kreeg pensioenpremie van 3 ton

Het STC in Rotterdam.

De voormalig voorzitter van het college van bestuur van het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam heeft bij zijn afscheid een pensioenpremie van 300.000 euro geïncasseerd. Dat blijkt uit het overzicht van topinkomens 2015 van het ministerie van binnenlandse zaken.

Volgens de onderwijsinstelling had Eric Hietbrink al in 2007 afspraken gemaakt over zijn pensioen. Daarom is volgens het STC ook geen sprake van een overtreding. ''Maar uiteraard hadden we het geld liever in het onderwijs gestoken'', zegt de woordvoerder.



Hietbrink raakte in 2014 in opspraak toen hij een jaarsalaris van 231.000 toucheerde. Van dat bedrag was 55.000 benoemd als bonus voor bijzondere prestaties. De onderwijsinspectie kortte het STC daarop voor 5000 euro.



Hietbrink werd in 2009 uitgeroepen tot 'havenman van het jaar'. Hij kreeg bij zijn afscheid in december vorig jaar ook een koninklijke onderscheiding.