Uitstel voor gebedshuis in Hoogvliet

De Turks islamitische culturele vereniging kan een gebouw aan de Langweg in Hoogvliet voorlopig niet inrichten als gebedsruimte. De rechter heeft de vergunning vernietigd die de gemeente Rotterdam wilde afgeven.

De buurt is tegen de komst van de vereniging in het pand in opstand gekomen. De omwonenden vrezen parkeeroverlast. Die hadden ze eerder ook al toen de Levende Steen nog in de wijk zat. Die kerk werd zo groot dat later in Spijkenisse een gebouw voor 2500 bezoekers werd gebouwd.De gemeente Rotterdam zag daarin geen reden om te eisen dat de moskee voor genoeg parkeerruimte zou zorgen. Volgens de vergunning hoeft de Turkse club slechts 12,5 parkeerplaatsen te realiseren, terwijl er alleen al 100 bidplaatsen in het pand zijn.Daarnaast zijn er in het gebouw, lokaal bekend als De Kom, meer zalen. De kans is dus groot dat er meer dan honderd mensen tegelijk aanwezig zijn. Buurtbewoners zeggen dat er zelfs meer dan driehonderd mensen in kunnen.Om die reden vond de rechtbank het logisch dat bewoners bang zijn voor parkeeroverlast en heeft de rechter de vergunning vernietigd. De gemeente Rotterdam bestudeert de uitspraak.De verhuizing van de Turkse vereniging van de Traviateweg naar de Langweg zorgde eerder dit jaar al voor ophef . Het gebouw werd toen beklad.