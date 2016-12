Luister naar De Verlenging op Radio Rijnmond

De Verlenging op Radio Rijnmond

In het sportprogramma De Verlenging blikken we vooruit op de tweede editie van het Kerst Boksgala in Ahoy. Nederlands beste boksers nemen het donderdagavond in Rotterdam op tegen Italië.

Verder is er in De Verlenging aandacht voor Sparta-legende Tony van Ede. Hij zou vandaag 92 jaar oud geworden zijn, maar op 16 februari 2011 overleed Van Ede op 86-jarige leeftijd. Tot op de dag van vandaag zijn de Sparta-supporters Van Ede nooit vergeten.



Ook kijken we naar de laatste sportevenementen die in het jaar 2016 in de regio nog op het programma staan.



De Verlenging is donderdagavond tussen 19:00 uur en 20:00 uur te beluisteren op Radio Rijnmond.