Man pint na woninginbraak

BR1640_haring02 BR1640_haring03 BR1640_haring01

Een inbraak bij een woning aan de Molendijk in Stad aan t Haringvliet op Goeree Overflakkee. Bij de inbraak is een kluis opengebroken. In de kluis zaten sleutels en sieraden maar ook een pas plus bijbehorende pincode. Met die pas is gepind in Rijswijk. Dat gebeurt door de man op de foto.















De vraag is: wie het het? Heeft u tips? Bel ze door naar: 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.