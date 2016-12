Hongerige straatrovers laten zich filmen

Een 58-jarige man wordt op een zondagmiddag aan de Carnisselaan in Rotterdam Zuid overvallen. De berovers hadden voor de beroving blijkbaar trek. Want ze bezoeken een snackbar in dezelfde straat. En daar zijn ze gefilmd.