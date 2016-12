Vrouw(25) voor leven getekend na mishandeling in club

Een 25-jarige vrouw is met een vriendin aan het stappen in Club Vie in Rotterdam. Er ontstaat een woordenwisseling met een man. En die loopt totaal uit de hand. De vrouw heeft nu blijvend letsel aan haar gezicht.