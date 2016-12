Rechter verbiedt treinstaking

De staking van treinmachinisten tegen het zogenoemde rondje om de kerk gaat vrijdag niet door. De rechter heeft de staking verboden omdat het door een gebrek aan politie leidt tot een veiligheidsprobleem.

Er kunnen op de stations mensenmassa's ontstaan, terwijl er veel agenten nodig zijn bij de begeleiding van allerlei evenementen. De rechter heeft het recht op staken opgeschort tot 6 januari.Machinistenvakbond VVMC had leden in Rotterdam, Amsterdam en Hoofddorp opgeroepen het werk enkele uren neer te leggen.De NS was bang voor grote overlast als de machinisten het werk zouden neerleggen en spande een kort geding aan om de staking te voorkomen. ''De hinder die deze staking veroorzaakt staat niet in verhouding met het feit dat we nog volop aan het werk zijn om verbeteringen aan te brengen", stelde de vervoerder eerder.De VVMC wil voorkomen dat de machinisten zogenoemde 'rondjes om de kerk' moeten rijden: het steeds heen en weer rijden op dezelfde trajecten.