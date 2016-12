Schiedams museum krijgt 1400 kunstwerken

Stedelijk Museum Schiedam

Een hoogbejaard echtpaar heeft 1400 kunstwerken overgedragen aan het Stedelijk Museum in Schiedam. Het gaat om de grootste particuliere schenking aan een Nederlands museum ooit, aldus conservator Colin Huizing.

''Ze zijn inmiddels 90 plus. Het is het afscheid nemen van een collectie en dan met het idee dat het een veilige thuishaven heeft. En dat het in goede handen is bij ons en dat is het'', zegt Huizing.



''Het is super, we zijn ontzettend blij. We hadden el een aantal werken in bruikleen en die zijn nu formeel ons eigendom geworden.''



Het echtpaar dat in het Oosten van het land woont, verzamelde jarenlang vooral Nederlandse kunst van na 1945. In de schenking zitten werken van Alphons Freijmuth, Jan Schoonhoven. J.C. van der Heijden en Bram Boogaard.



Ze kozen voor Schiedam vanwege de al omvangrijke collectie moderne en hedendaagse kunst. Bovendien hadden ze al jarenlang contacten met het museum en werkten mee aan diverse exposities.