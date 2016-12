Donderdag in Bureau Rijnmond

In deze aflevering van Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van justitie op TV Rijnmond aandacht voor een straatroof en een zware mishandeling in een café.



De eerste zaak in de uitzending gaat over een straatroof op de Carnisselaan in Rotterdam. Drie mannen overvallen een bewoner van die straat terwijl hij in zijn auto stapt. Van zijn belagers zijn hele goede beelden beschikbaar.



Ook goede beelden van een pinner. De pinpas die de man gebruikt is eerder gestolen uit een woning in Stad aan’t Haringvliet.



Herhalingen

In deze laatste aflevering van het seizoen aandacht voor een aantal zaken die al eerder in ‘Bureau Rijnmond’ zijn geweest.



Onder meer de moord op Chafik Zidane. Maar ook opnieuw aandacht voor beton op de weg en hout op het spoor in Vlaardingen en verschillende berovingen in Schiedam.



Zware mishandeling

In de nacht van maandag 28- op dinsdag 29 november vond een zware mishandeling plaats in een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard in Rotterdam. Een 25-jarige vrouw raakte na een onenigheid gewond aan haar gezicht door glasscherven en is voor het leven getekend.



Rechercheurs komen graag in contact met bezoekers van de club die nacht. Mogelijk hebben zij iets gezien wat kan leiden naar de verdachte.



‘Bureau Rijnmond’ is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond waarbij politie en Openbaar Ministerie de hulp van de kijkers vraagt bij het oplossen van misdrijven. Bureau Rijnmond is op donderdagmiddag, rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur.