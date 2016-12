X-mas Rock 'n Fun met Liptease in Live uit Lloyd

Everybody's Having Fun X-mas Tour - Liptease in Live uit Lloyd

De Kerstman is Live uit Lloyd ook dit jaar weer goed gezind. De bebaarde arrenslee-bob leverde vandaag een heel groot pakket af en daar sprongen drie mooie dames uit en een complete band die gaaf gekapt en goed besnaard en betoeterd een potje muzikale Kerst kwamen brengen. De 'Everybody's having fun'- X-mas Tour' van Liptease kwam langs, en hoe!

De hysterische rock 'n roll band trekt deze winter de kerstslingers weer uit de kast, poetsen de kerstballen op en stomen de V12-arrenslee klaar om van Nederland een “” te maken.Tijdens dekrijg je een heerlijk voorafje wat je doet terug verlangen naar zwartwit films op kerstavond. Bekende kerstklassiekers worden daarna op tafel gegooid die overgoten zijn met een lekker Liptease-sausje. Maar dat is nog niet alles! Voor de arrenslee hebben ze een big band o.l.v.gespannen die je het kerstgevoel tot in de puntjes van je rock ‘n’ roll schoenen doet laten voelen.Een Rotterdamse rukwind door de Kerststal met in: Vocals,: Vocals,: Vocals,: Bass/Double bass,: Guitar,: Drums, en demet:– arrangementen,

